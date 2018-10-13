Депутат облдумы подарил совету отцов Новобурасского района 5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-13T16:04:29+03:00

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Депутаты Саратовской областной думы побывали на последних объектах экскурсии по Новобурасскому району.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», после дегустации воды из «Плачущего родника», народные избранники побывали на старинной, возможно, 1850 года постройки водяной мельнице.

Перед осмотром депутаты купили сувениры, а народный избранник в том числе и по Новобурасскому району Александр Романов подарил местному председателю совета отцов Василию Суркову 5 тыс. рублей на обустройство площадки для приемных из детского дома детей.

Народные избранники купили сувенирыФото: Тимур Гадеев

Во время осмотра старинной мельницы депутаты предложили изменить русло речушки чтобы вода поступала не с помощью современного насоса, а по-старинке под давлением течения

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