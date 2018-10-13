Депутат облдумы подарил совету отцов Новобурасского района 5 тыс. рублей
Депутаты Саратовской областной думы побывали на последних объектах экскурсии по Новобурасскому району.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», после дегустации воды из «Плачущего родника», народные избранники побывали на старинной, возможно, 1850 года постройки водяной мельнице.
Перед осмотром депутаты купили сувениры, а народный избранник в том числе и по Новобурасскому району Александр Романов подарил местному председателю совета отцов Василию Суркову 5 тыс. рублей на обустройство площадки для приемных из детского дома детей.
Народные избранники купили сувенирыФото: Тимур Гадеев
Во время осмотра старинной мельницы депутаты предложили изменить русло речушки чтобы вода поступала не с помощью современного насоса, а по-старинке под давлением течения
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Председатель Облдумы пообещал благоустроить родник «Плачущая стена»
Он назвал его «настоящим чудом»
Старинная мельница в Новобурасском районе.