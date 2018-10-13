В Саратовском районе задержан грабитель с дубинкой
Ночью он напал на пенсионерку
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В Саратовском районе 68-летняя гражданка обратилась в полицию.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, женщина заявила, что ее ограбил неизвестный.
По словам потерпевшей, в половине пятого утра в доме на улице Дорожная поселка Зоринский некто ударил ее дубинкой и похитил 29 тыс. рублей.
По горячим следам удалось задержать подозреваемого — ранее неоднократно судимого 56-летнего мужчину, жителя поселка Узморье Энгельсского района.
Похищенное изъято возбуждено уголовное дело.