2018-10-13T16:06:11+03:00
Происшествия

В Саратовском районе задержан грабитель с дубинкой

Ночью он напал на пенсионерку
Екатерина Семенова
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В Саратовском районе 68-летняя гражданка обратилась в полицию.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, женщина заявила, что ее ограбил неизвестный.

По словам потерпевшей, в половине пятого утра в доме на улице Дорожная поселка Зоринский некто ударил ее дубинкой и похитил 29 тыс. рублей.

По горячим следам удалось задержать подозреваемого — ранее неоднократно судимого 56-летнего мужчину, жителя поселка Узморье Энгельсского района.

Похищенное изъято возбуждено уголовное дело.

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