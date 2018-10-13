2018-10-13T13:41:40+03:00
Общество

Председатель Облдумы пообещал благоустроить родник «Плачущая стена»

Он назвал его «настоящим чудом»
Тимур Гадеев
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Иван Кузьмин пообещал обустроить родник "Плачущая стена"Иван Кузьмин пообещал обустроить родник "Плачущая стена"Фото: Тимур Гадеев
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Продолжается экскурсия депутатов областной думы в Новобурасский район. Как сообщала «КП-Саратов», в ней участвует 36 депутатов.

Депутаты облдумы знакомятся с достопримечательностями Новобурасского района Фото: Тимур Гадеев

Депутаты облдумы знакомятся с достопримечательностями Новобурасского районаФото: Тимур Гадеев

Перед лесной дорогой избранники из комфортабельного автобуса пересели в проходимый автобус ПАЗ и две «ГАЗели».

Из комфортабельного автобуса народные избранники пересели в ПАЗ и две "ГАЗели" Фото: Тимур Гадеев

Из комфортабельного автобуса народные избранники пересели в ПАЗ и две "ГАЗели"Фото: Тимур Гадеев

У родника «Плачущая стена» председатель областной думы Иван Кузьмин назвал его настоящим чудом.

- Я думаю, не только жители Саратовской области, но и гости региона должны увидеть это. Вот только надо его обустроить. Обязательно этим займемся, — обещал Иван Кузьмин, попробовав родниковой воды.

Спикер Саратовской областной думы восхитился родником "Плачушая стена".

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