Отключена вода в Солнечном и Мирном поселках и на 6-м квартале
Также ведутся работы в Заводском районе
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Несколько микрорайонов Саратова в эту субботу остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городских сетях, в связи с чем воды не будет, ориентировочно, до полуночи.
Отключения коснулись многоэтажек на улицах Гусельская, Чкалова, Рижская, Авиационная, а также частных домов этого же сектора.
Также осушены краны в домах поселков Мирный, Семхоз и 1-я Гуселка.
Нет воды на улице Южно-Зеленая Заводского района, а также Батавина, Бардина, Уфимцева, Чехова, Днепропетровская, Топольчанская, Мамонтовой в Солнечном поселке.