Отключена вода в Солнечном и Мирном поселках и на 6-м квартале

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-13T10:33:25+03:00

Также ведутся работы в Заводском районе

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Несколько микрорайонов Саратова в эту субботу остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городских сетях, в связи с чем воды не будет, ориентировочно, до полуночи.

Отключения коснулись многоэтажек на улицах Гусельская, Чкалова, Рижская, Авиационная, а также частных домов этого же сектора.

Также осушены краны в домах поселков Мирный, Семхоз и 1-я Гуселка.

Нет воды на улице Южно-Зеленая Заводского района, а также Батавина, Бардина, Уфимцева, Чехова, Днепропетровская, Топольчанская, Мамонтовой в Солнечном поселке.