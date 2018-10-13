В Саратове стартовал 4-й театральный фестиваль имени Янковского

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-13T12:48:16+03:00

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В Саратове начал работу 4-й Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского. Форум в память о выдающемся актере пройдет с 12 по 20 октября.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», вчера на сценах театра драмы имени Слонова прошли первые спектакли.

Мастерская Петра Фоменко (Москва) привезла постановку по произведению Жана Жироду «Безумная из Шайо». Главную роль в спектакле исполняет выпускница саратовской театральной школы, заслуженная артистка РФ Галина Тюнина.

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На малой сцене Российский академический молодежный театр показал пьесу Дэвида Мэмета «Олеанна». Перед спектаклем состоялась встреча с режиссером Владимиром Мирзоевым. Он рассказал об особенностях работы театрального режиссера в России, США и Канаде, отличиях актерских и режиссерских школ. После общения можно было приобрести книгу Мирзоева «Апология театра».

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Открытие фестиваля прошло скромно — выступили всего два актера: Людмила Гришина и Максим Локтионов. На экране показали фотографии Олега Янковского, когда он служил в саратовском драмтеатре. Традиционного приветствия от чиновников минкульта не было.

Программа фестиваля понесла первые утраты — из-за травмы актера с афиши сняли спектакль театра из Воронежа.