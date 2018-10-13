В селе Пугачевского района пропал пенсионер в очках

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-13T11:08:46+03:00

Волонтеры «Лиза Алерт» планируют выезд для его поисков

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В селе Мавринка Пугачевского района пропал без вести Николай Евграфов.

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде «Лиза Алерт», 67-летний пенсионер пропал 12 октября.

Пенсионер дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи. Волонтеры собираются выехать на место происшествия для поисков.

Николай Евграфов: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной на темени. Глаза голубые, носит очки.

Пропавший был одет в куртку-спецовку синего цвета с надписью «Охрана» на спине, фланелевую рубашку в сине-белую клетку, синие трико с лампасами, калоши цвета хаки, летнюю кепку такого же цвета.