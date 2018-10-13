2018-10-13T10:05:40+03:00
Происшествия

76-летняя цыганка из Сторожевки обманула саратовскую студентку

Пенсионерку отправили под подписку о невыезде
Екатерина Семенова
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14 сентября в полицию Кировского района Саратова обратилась 24-летняя студентка 3-го курса вуза.

- Неизвестная женщина у дома №336 по улице Большая Горная обманула девушку и похитила у нее 5 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Было возбуждено уголовное дело. 12 октября во время операции «Табор» сотрудники полиции провели обыск в доме на улице Курдюмская села Сторожевка Татищевского района. Была задержана не работающая и не судимая 76-летняя гражданка, цыганка.

Она призналась, а потерпевшая девушка опознала ее. Подозреваемую отправили под подписку о невыезде.

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