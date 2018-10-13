2018-10-13T12:09:32+03:00
Происшествия

В Ртищеве пенсионер-рецидивист угнал иномарку у собутыльника

После этого он попал в ДТП
Екатерина Семенова
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12 октября в полицию Ртищева поступило заявление 65-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, гражданин пожаловался, что накануне собутыльник, 68-летний мужчина, который ранее уже был судим, угнал у него автомобиль Mitsubishi Outlander.

При этом после угона мужчина попал в ДТП и повредил автомобиль.

Полицейские задержали пенсионера-угонщика. Он признался и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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