В перевернувшемся на саратовской трассе авто пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-13T08:20:35+03:00

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В Саратовском районе вечером 12 октября опрокинулся автомобиль ВАЗ-2115.

Как сообщает специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла вблизи села Пудовкино.

По предварительной версии, водитель «пятнадцатой» мог быть нетрезв. Он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет и перевернулась.

В ДТП пострадали водитель и три пассажира, в числе которых были двое детей.

Пострадавшим была оказана первая помощь, госпитализация не потребовалась.