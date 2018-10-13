В перевернувшемся на саратовской трассе авто пострадали двое детей
Водитель мог быть нетрезв
Изменить размер текста:
В Саратовском районе вечером 12 октября опрокинулся автомобиль ВАЗ-2115.
Как сообщает специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла вблизи села Пудовкино.
По предварительной версии, водитель «пятнадцатой» мог быть нетрезв. Он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет и перевернулась.
В ДТП пострадали водитель и три пассажира, в числе которых были двое детей.
Пострадавшим была оказана первая помощь, госпитализация не потребовалась.