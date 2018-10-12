Николай Панков: Может быть, отвыкли слышать негатив и реальность от людей

12 Окт. 20:32 2018-10-12T20:32:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков продолжает следить за ситуацией с уволенным министром Саратовского правительства Натальей Соколовой.

- Ситуация с министром Соколовой не только возмущает как человека и депутата. Но и наводит на размышления, — написал Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов».

Он напомнил, что уже публиковал посты о соседних регионах — Ульяновской и Самарской областях. Там, по его словам, представители КПРФ «усилили позиции».

- Проводя параллели с нашей областью. Что партия власти не должна утрачивать связь с людьми. Почему об этом вспомнил? Потому что слышу мнение людей, что чиновника, который был против повышения прожиточного минимума, отстранили благодаря коммунистам. Да-да, этими самыми словами! Сам удивился. Объяснил, что речь о повышении шла изначально. Не верят. Вот так начинаешь задумываться, что лишнее в выражении «партия власти»? Или власть и величие стали мешать партии сохранять связь с народом, общаться по всем вопросам, объяснять важные инициативы. Чтобы было понимание у людей. Или партия решила, что она и есть власть, и не надо каждый день доказывать, что достойна доверия. Самой поднимать проблемную повестку, вместе с людьми искать решение. Не дожидаясь, что это сделает оппозиция. Объективные проблемы не исчезнут, если закрывать на них глаза. Просто кто-то другой придет к людям, протянет им руку и скажет — «Я с вами, я помогу вам их решить». А вчерашние псевдолидеры растеряются. Потому что за годы пребывания у власти, может быть, отвыкли слышать негатив и реальность от людей. Да и навыки партийной борьбы подрастеряли. В то время, как у оппозиции подрастали лидеры активные и зубастые. Выводы из того, что написал, пусть каждый сделает сам. Историю в школе все учили, а про выстрел «Авроры» уже напоминал, — говорится в сообщении Николая Панкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан

Парламентарий также считает, что кто бы ни занял теперь эту должность, задачи будут четкие — по выполнению профессиональных обязанностей, поддержке людей

(подробнее)