В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
ДТП произошло на пересечении Астраханской и Рабочей
Пассажиры трамвая толкали иномарку
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Сегодня в Саратове ДТП в районе Детского парка остановило движение общественного транспорта в Заводской район.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на перекрестке улиц Астраханская и Рабочая столкнулись трамвай маршрута №9 и легковой автомобиль.
В результате в районе ДТП образовалась значительная пробка из автомобилей, объезжающих место происшествия. Кроме того, остановилось движение электротранспорта в сторону Заводского района.
Под присмотром сотрудника ГИБДД, приехавшего на оформление аварии, пассажиры трамвая помогали водителю сдвинуть иномарку и освободить путь.