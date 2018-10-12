Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-12T16:56:26+03:00

Приказа от губернатора пока нет — минтруда

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Уволенной министру занятости, труда и миграции Саратовской области нашли замену. Исполнять обязанности будет первый замминистра.

- Приказа от губернатора Валерия Радаева пока нет, руководителя не назначили, но работает первый замминистра занятости, труда и миграции Наталья Жуковская, — сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в приемной министерства.

Напомним, Наталью Соколову уволил сегодня глава региона Радаев, 12 октября, после того, как СМИ, в том числе федеральные, опубликовали новости с ее заявлением, что на 3,5 тыс. рублей можно прожить в месяц.

Ее слова стали известными из видео, которое снял депутат облдумы Николай Бондаренко. Она говорит, что пенсионеры, покупая продукты на такую сумму, станут даже здоровее, ведь так их питание станет «сбалансированным, но диетическим».

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