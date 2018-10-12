Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-12T16:10:21+03:00

Парламентарий также считает, что кто бы ни занял теперь эту должность, задачи будут четкие — по выполнению профессиональных обязанностей, поддержке людей

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Николай Панков, депутат ГД, написал в своем телеграм-канале «Пара слов», что как он и думал, были сделаны жесткие выводы по министру занятости, труда и миграции Соколовой Наталье.

- Что еще раз говорит о принципиальности губернатора Радаева, нежелании идти на компромисс там, где дело касается интересов наших жителей. Это уже не первый публичный случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан. Он сам прошел все ступени становления. Для него профессионализм и порядочность — вот основные качества работы власти, — написал Панков.

Он считает, что кто бы ни занял теперь эту должность, задачи будут четкие — по выполнению профессиональных обязанностей, поддержке людей.