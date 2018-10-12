2018-10-12T16:05:06+03:00
Происшествия

В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика

Наиболее опытные следователи СК начали разбираться в этом деле
Ольга Муравлёва
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Отдел по расследованию особо важных дел СУ начал ход делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, поликлиникой по указанию руководства СУ СК РФ. Причиной возбуждения дела стала смерть саратовчанки Ольги Богаевой от последствий сахарного диабета из-за того, что ей не выписывали лекарства в лечебном учреждении.

Напомним, женщина являлась инвалидом первой группы и состояла на учете в одной из поликлиник города. С января по май 2018 года учреждение не выписывало ей льготные рецепты на препараты из-за отсутствия их в аптеках. В связи с этим девушка покупала их за свои средства, пока не закончились деньги. 10 августа Ольгу госпитализировали, а 14 сентября она скончалась.

- Уголовное дело возбуждено по материалам от прокуратуры. Для расследования создана группа из наиболее опытных следователей СК, подчиняющаяся замруководителя отдела по расследованию особо важных дел, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Сейчас из минздрава и поликлиники, в которой на учете стояла скончавшаяся, изымают медицинские документы. Проводятся следственные действия, направленные на установлением всех обстоятельств произошедшего, а также людей, виновных в трагедии. Будет проведена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

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