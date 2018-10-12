Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-12T15:43:07+03:00

Уголовное дело в отношении них было прекращено по ходатайству следователя

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В Саратовской области оштрафовали за организацию и проведение азартных игр Ксению Баязову и Любовь Чугунову.

- С 10 июня 2015 года по 17 мая 2017-го злоумышленницы сговорились и на рынках и нежилом помещении Балакова оборудовали 20 комплектов игр с использованием оборудования и сетей, в том числе интернета, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ.

Девушек «накрыли» сотрудники ГУ МВД, по их материалам и возбудили уголовное дело.

Во время предварительного следствия гражданки признались в преступлении. Суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и оштрафовал Баязову на 10 тыс. рублей, а Чугунову на 7 тыс.