В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
Вору назначили один год и восемь месяцев колонии строгого режима
Изменить размер текста:
В Энгельсе осудили 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже у своего соседа.
- 15 мая подсудимый пришел к соседу по дому, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Уже в квартире потерпевшего он украл 10 тыс. рублей и сотовый телефон стоимостью 500 рублей, все это принадлежало супруге хозяина жилища, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд назначил вору один год и восемь месяцев колонии строгого режима.