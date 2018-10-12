В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-12T15:18:18+03:00

Вору назначили один год и восемь месяцев колонии строгого режима

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В Энгельсе осудили 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже у своего соседа.

- 15 мая подсудимый пришел к соседу по дому, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Уже в квартире потерпевшего он украл 10 тыс. рублей и сотовый телефон стоимостью 500 рублей, все это принадлежало супруге хозяина жилища, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд назначил вору один год и восемь месяцев колонии строгого режима.