2018-10-12T15:17:43+03:00
Общество

В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»

Услуга действует более чем в 400 городах России
Екатерина Семенова
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Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте объявлений «Авито». DPD является одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок.

- Мы рады предложить новую услугу клиентам. Теперь свой товар они могут получить в наших салонах связи в более чем 400 городах по всей России. Для этого при оформлении заказа нужно указать предпочтительный способ доставки — центр продаж и обслуживания «Ростелекома», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком — Розничные системы».

Уже сегодня заказы из «Авито» доставляются в 404 салона связи «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться — они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.

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