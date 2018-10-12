2018-10-12T14:35:21+03:00
Общество

На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана

21,6 тыс. штук развернули обратно
Ольга Муравлёва
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На 287-м км автодороги Энгельс — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан 11 октября сотрудники Россельхознадзора остановили на пункте пропуска «КамАЗ» из Казахстана.

- Транспортное средство перевозило 21,6 тыс. яиц. Водитель вез груз из Уральска на саратовский рынок, — сообщили «КП-Саратов» в управлении Россельхознадзора.

Сотрудник ведомства не дал проехать машине дальше российской границы, а развернул обратно, так как выяснилось, что на товар нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

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