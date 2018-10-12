Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, на чей вопрос уволенная министр Соколова ответила, что готова прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей, поделился с «КП-Саратов» своим мнением.
- В этой ситуации сложно делать какую-либо оценку. Необходимо рассматривать сказанные слова не только, как позицию Натальи Соколовой, но и как точку зрения министерства, правительства и губернатора Саратовской области. Сегодня эта позиция не выдерживает никакой критики. Это подтверждают и принятые продовольственные корзины, на которые невозможно прожить, унизительно низкий прожиточный минимум, отмена социальных льгот и другие антинародные реформы, — отметил Николай.
На вопрос, не «перегнул ли палку» губернатор с увольнением, Бондаренко ответил:
- Это решение лично губернатора и его команды. Насколько это законно — это другой вопрос, но то, что ее увольнение по сути ничего не изменит, — это абсолютно точно. Просто, вместо фамилии Соколова, появится другая...
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