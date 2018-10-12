Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-12T14:41:13+03:00

Николай Бондаренко рассказал, как он относится к словам Натальи Соколовой

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Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, на чей вопрос уволенная министр Соколова ответила, что готова прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей, поделился с «КП-Саратов» своим мнением.

- В этой ситуации сложно делать какую-либо оценку. Необходимо рассматривать сказанные слова не только, как позицию Натальи Соколовой, но и как точку зрения министерства, правительства и губернатора Саратовской области. Сегодня эта позиция не выдерживает никакой критики. Это подтверждают и принятые продовольственные корзины, на которые невозможно прожить, унизительно низкий прожиточный минимум, отмена социальных льгот и другие антинародные реформы, — отметил Николай.

На вопрос, не «перегнул ли палку» губернатор с увольнением, Бондаренко ответил:

- Это решение лично губернатора и его команды. Насколько это законно — это другой вопрос, но то, что ее увольнение по сути ничего не изменит, — это абсолютно точно. Просто, вместо фамилии Соколова, появится другая...

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