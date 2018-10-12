2018-10-12T14:26:49+03:00
Происшествия

Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки

Жительница Энгельса поверила мошеннику, который представился знакомым
Ольга Муравлёва
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В Саратове жительница Ленинского района увидела в интернете объявление о продаже щенка шпица. Женщина позвонила на указанный номер и договорилась о покупке, после чего перевела на счет продавца 8,8 тыс. рублей. После отправки денег номер телефона, на который она звонила, оказался недоступен.

- Также получилось и у жительницы Энгельса. По ее словам, к ней на страницу в соцсети зашел кто-то, представившись знакомым, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

После этого он попросил у девушки номер карты для перевода ей же денег. Гражданка поделилась цифрами, а потом с ее счета пропали 12 тыс. рублей.

ГУ МВД Саратовской области предупреждает, что предоплат при покупке делать не стоит. Также не надо называть незнакомцам, даже если они представляются иначе, данные своей банковской карты, например, трехзначный код на обратной стороне.

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