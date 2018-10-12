Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-12T14:15:59+03:00

Анатолий Захаров уже 59 лет служит на этой должности

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 октября, свой 90-летний юбилей празднует руководитель шахматного клуба, Почетный гражданин Саратова Анатолий Захаров.

В мэрии «КП-Саратов» сообщили, что с этой датой его поздравил мэр Саратова Михаил Исаев, а также представители администрации Фрунзенского района и подразделений городской.

- Вы гуру и легенда шахматного мира. Мы дорожим и гордимся вами! — выразил слова благодарности Исаев.

Юбиляру вручили памятные подарки и благодарственные письма.

Стоит отметить, что Анатолий Захаров более 59 лет является организатором и руководителем саратовского шахматного клуба.