2018-10-12T14:15:59+03:00
Общество

Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием

Анатолий Захаров уже 59 лет служит на этой должности
Ольга Муравлёва
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Сегодня, 12 октября, свой 90-летний юбилей празднует руководитель шахматного клуба, Почетный гражданин Саратова Анатолий Захаров.

В мэрии «КП-Саратов» сообщили, что с этой датой его поздравил мэр Саратова Михаил Исаев, а также представители администрации Фрунзенского района и подразделений городской.

- Вы гуру и легенда шахматного мира. Мы дорожим и гордимся вами! — выразил слова благодарности Исаев.

Юбиляру вручили памятные подарки и благодарственные письма.

Стоит отметить, что Анатолий Захаров более 59 лет является организатором и руководителем саратовского шахматного клуба.

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