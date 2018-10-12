На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-12T14:01:03+03:00

Качественная работа энгельсского «Экотехнопарка», эффективность экологически безопасной обработки, сортировки и уплотнения отходов позволили на полтора года увеличить срок эксплуатации первой карты

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Начато строительство второй карты захоронения ТКО энгельсского «Экотехнопарка».

- На энгельсском межмуниципальном полигоне захоронения ТКО, построенном АО «Управление отходами» в рамках концессионного соглашения с правительством Саратовской области, завершена подготовка к строительству второй карты складирования отходов. Извещение о начале строительства подано в Средне-Волжское управление Ростехнадзора РФ, — сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами».

Участок складирования отходов является основным технологическим сооружением полигона захоронения ТКО. Полигон состоит из семи карт, которые последовательно строятся и вводятся в эксплуатацию.

Полигон можно эксплуатировать в течение минимум 25 лет в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Площадь новой карты складирования — 27,7 тыс. кв. м.

Все экспертизы проектной документации пройдены, по конкурсу выбрали подрядчика. Ростехнадзор накануне уведомили о начале работ, утвержден график.

- Построенные нашей компанией полигоны захоронения коммунальных отходов являются сложным инженерно-техническим сооружением. Полигон гарантирует защиту грунтовых вод и почвы от проникновения токсинов, которые выделяются в процессе естественного перегнивания складированных отходов. Высокая степень экологической защиты окружающей среды достигается строительством котлована с укладкой нескольких слоев специализированного основания и геомембранной защиты. Защита атмосферного воздуха достигается специальной технологией складирования отходов, с уплотнением и пересыпками грунтовыми слоями. Соблюдение технологий складирования и качество предварительной обработки ТКО позволяют обеспечить отсутствие возгораний мусора на Энгельсском и Балаковском межмуниципальных полигонах ТКО, где с начала эксплуатации карт не зафиксировано ни одного такого случая, — отмечает главный инженер саратовского филиала компании АО «Управление отходами» Станислав Ковальский.

Стоит отметить, что качественная работа энгельсского «Экотехнопарка», эффективность экологически безопасной обработки, сортировки и уплотнения отходов позволили на полтора года увеличить срок эксплуатации первой карты полигона, который обслуживает 12 муниципальных районов области, а также Энгельс и Саратов.

КСТАТИ

Саратовский филиал АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Работа коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально - экологических задач в регионе присутствия. Строительство новой карты захоронения отходов — это не только новый объект компании, но и защита экосистемы Саратовской области. Практика развития «зеленых проектов» АО «Управление отходами» на территории Саратовской области будет продолжена.