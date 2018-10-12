2018-10-12T13:48:51+03:00
Общество

После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»

Началась череда увольнений и понижений в должности
Екатерина Семенова
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ГУ МВД Саратовской области опубликовало официальный комментарий по ситуации с полицейскими лошадьми.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, была проведена служебная проверка. По ее итогам несколько должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В частности, уволены начальник тыла ГУ МВД, командир полка ППС по Саратову. Их понизили в должности.

Кроме того предупреждения о неполном служебном соответствии вынесены начальнику УОООП полиции области, начальнику полиции Саратова и его заместителю, а также помощнику командира полка ППС Саратова.

Замначальника полиции области объявлен строгий выговор.

Также ГУ МВД напоминает, что в сентябре был заключен договор безвозмездного пользования имуществом между полицией Саратова и местной общественной организацией «Народная дружина», лошади под выбраковку были переданы им.

Сейчас три лошади находятся в СГАУ, четыре — в Краснокутском веттехникуме и еще три — в фермерском хозяйстве.

Кроме того, для служебных лошадей начали строить конюшню на территории полка ППС в Саратове, для выгула и выпаса животных выделят пастбище.

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