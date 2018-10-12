В Энгельсе найден человеческий скелет

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-12T13:15:15+03:00

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11 октября 2018 года на территории одного из домовладений Энгельса были обнаружены скелетированные останки человека.

- По этому факту началась доследственная проверка. У следователей уже имеются зацепки, благодаря которым есть основание полагать, что это скелет 38-летней местной жительницы, пропавшей в августе 2015 года. По факту исчезновения гражданки энгельсские следователи возбуждали уголовное дело, — рассказали «КП-Саратов» в следственном отделе по Энгельсу.

В ближайшее время будет проведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза.