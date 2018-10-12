2018-10-12T13:12:49+03:00
Общество

В ЦРБ Перелюба и Ивантеевки приедут на работу врачи

Скоро туда поступят «скорые помощи» для рожениц
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост о поездке в Новобурасский и Балтайский районы Саратовской области.

Он отметил, что едет туда по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Характерная черта есть у председателя Госдумы Володина. Он никогда не забывает об обязательствах перед людьми. Сегодня по его поручению еду в Тепловку Новобурасского района и в Донгуз Балтайского района. Люди к нему обращались, просили помочь. Отдельно расскажу об этой поездке и какие вопросы решались, — пообещал Николай Панков.

При этом он отметил, что у него лирическое настроение и подкрепил свои слова цитатой из А. С. Пушкина:

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса...

.

.

- Почему настроение лирическое? Не только из-за красоты осенних лесов. Пока ехал, связался с главными врачами Перелюбской и Ивантеевской ЦРБ. Главврач Ивантеевской ЦРБ Дмитрий Геннадьевич Алексеев сообщил о приезде к нему врача анестезиолога-реаниматолога. Именно эту проблему ставили жители района на встрече с Володиным. Да, непросто, но облздрав, министр Мазина решила проблему. Как и в Перелюбском районе. Главврач ЦРБ Ивлиева Валентина Ивановна рассказала, что ректор медуниверситета Попков направил такого же специалиста. Врачи из медуниверситета в Перелюбе читают лекции для медперсонала. А отдельно со школьниками проводят профориентацию. Семь выпускников по целевому набору поступят в медуниверситет. Если помните, Валентина Ивановна училась с ректором Попковым вместе на одном курсе. Володин закрепил его куратором за медицину Перелюба. Это хорошо, что каждый из них быстро смог решить проблему. И из Москвы в Саратов уже прибыли автомобили скорой помощи на базе «мягкой» «Газели». Именно такие комфортабельные машины просили у спикера Госдумы Володина и в Перелюбе, и в Ивантеевке. А нужны они для транспортировки рожениц в роддома Балакова и Саратова. Дорога 400 км. На жестком УАЗе — сущий ад. А теперь в течение двух недель эти районы получат «Газели», это уже другие машины с другим уровнем комфорта. Так как же не уйти в лирику наших классиков, — написал Николай Панков.

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