В районе саратовского автовокзала отключили холодную воду

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-12T12:40:48+03:00

К тому же ресурса лишились жители Большой Горной и Соколовой

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В районе саратовского автовокзала сегодня, 12 октября, отключили холодную воду для работ УК «ТСЖ-5» на собственных коммуникациях.

- Ограничения коснулись абонентов, проживающих в границах улиц Емлютина — Большая Садовая — Рабочая — Московская, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Ориентировочно воду включат до полуночи.

Также до 24:00 отключили воду на Большой Горной и Соколовой от Чернышевского до Рогожина (нечетные номера домов).