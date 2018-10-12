В районе саратовского автовокзала отключили холодную воду
К тому же ресурса лишились жители Большой Горной и Соколовой
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В районе саратовского автовокзала сегодня, 12 октября, отключили холодную воду для работ УК «ТСЖ-5» на собственных коммуникациях.
- Ограничения коснулись абонентов, проживающих в границах улиц Емлютина — Большая Садовая — Рабочая — Московская, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Ориентировочно воду включат до полуночи.
Также до 24:00 отключили воду на Большой Горной и Соколовой от Чернышевского до Рогожина (нечетные номера домов).