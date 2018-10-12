Юлия Литневская поздравила участников чемпионата «Абилимпикс»

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-12T12:31:50+03:00

Глядя на вас, понимаешь, что все вы не благодаря обстоятельствам, а вопреки им, демонстрируя высочайшее искусство, доказываете, что человек — звучит гордо! — Литневская

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В Саратовском техникуме строительных технологий и сферы обслуживания, состоялось торжественное открытие регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Саратовской области.

«Абилимпикс» является Международным движением, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

На торжественном открытии присутствовали представители министерства образования, общественных организаций, депутаты Саратовской областной думы, представители высших учебных заведений, администрации города, руководители учебных учреждений среднего профессионального образования, комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, школ-интернатов по адаптированным образовательным программам города Саратова и области, а также представители волонтерского центра «Абилимпикс» при Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского.

В своей речи, директор Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания, Ирина Алешина отметила, что социальная значимость чемпионатов «Абилимпикс» огромна.

- Это замечательный шанс продемонстрировать свои знания и творческие способности, возможность обмена опытом, интересного общения с ведущими специалистами Саратовской области. Участие в таком чемпионате дает людям с ограниченными возможностями здоровья стимул для дальнейшего самосовершенствования и личностного роста. Победители не только завоевывают награды, но и имеют возможность получить хорошую работу, — сказала Ирина Алешина.

Участников чемпионата также поприветствовала и поздравила депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

- Как депутат от Заводского района, хочу сказать, что мы присутствуем не только на уникальном мероприятии, но и в уникальном учебном заведении, которое является лидером, как в образовательном процессе, так и в продвижении уникального потенциала Саратовской области, не случайно именно здесь уже традиционно проходят такие замечательные мероприятия. Сегодня в чемпионате участвуют люди с безграничными возможностями. Глядя на Вас, понимаешь, что все Вы не благодаря обстоятельствам, а вопреки им, демонстрируя высочайшее искусство, доказываете, что Человек — звучит гордо! — прокомментировала Юлия Литневская.

Главный врач ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев пожелал ребятам побед не только на региональном и всероссийском уровнях, но и на мировом.

- Я рад, что чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит у нас традиционно. Для участников, это не только возможность показать свои умения, навыки, но и желание поделиться свои колоссальный опытом, — сказал Евгений Ковалев.

Программа чемпионата была насыщена и творческими номерами, выступал хор жестового пения «ЛУЧИКИ» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №3 Энгельса, Инклюзивный танцевальный коллектив — «Вдохновение» государственного автономного учреждения Саратовской области «Центра адаптации и реабилитации инвалидов», танцевальный ансамбль «Карусель» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 Саратова, региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно - патриотического воспитания, танцевальное объединение «Акварель» и «Восторг».

В рамках деловой программы состоялись мастер-классы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, также были проведены круглые столы.

Победители, занявшие первые места в ноябре представят Саратовский регион на IV Национальном чемпионате в Москве.