2018-10-12T12:31:50+03:00
Общество

Юлия Литневская поздравила участников чемпионата «Абилимпикс»

Глядя на вас, понимаешь, что все вы не благодаря обстоятельствам, а вопреки им, демонстрируя высочайшее искусство, доказываете, что человек — звучит гордо! — Литневская
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовском техникуме строительных технологий и сферы обслуживания, состоялось торжественное открытие регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Саратовской области.

«Абилимпикс» является Международным движением, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

На торжественном открытии присутствовали представители министерства образования, общественных организаций, депутаты Саратовской областной думы, представители высших учебных заведений, администрации города, руководители учебных учреждений среднего профессионального образования, комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, школ-интернатов по адаптированным образовательным программам города Саратова и области, а также представители волонтерского центра «Абилимпикс» при Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского.

В своей речи, директор Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания, Ирина Алешина отметила, что социальная значимость чемпионатов «Абилимпикс» огромна.

- Это замечательный шанс продемонстрировать свои знания и творческие способности, возможность обмена опытом, интересного общения с ведущими специалистами Саратовской области. Участие в таком чемпионате дает людям с ограниченными возможностями здоровья стимул для дальнейшего самосовершенствования и личностного роста. Победители не только завоевывают награды, но и имеют возможность получить хорошую работу, — сказала Ирина Алешина.

Участников чемпионата также поприветствовала и поздравила депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

- Как депутат от Заводского района, хочу сказать, что мы присутствуем не только на уникальном мероприятии, но и в уникальном учебном заведении, которое является лидером, как в образовательном процессе, так и в продвижении уникального потенциала Саратовской области, не случайно именно здесь уже традиционно проходят такие замечательные мероприятия. Сегодня в чемпионате участвуют люди с безграничными возможностями. Глядя на Вас, понимаешь, что все Вы не благодаря обстоятельствам, а вопреки им, демонстрируя высочайшее искусство, доказываете, что Человек — звучит гордо! — прокомментировала Юлия Литневская.

Главный врач ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев пожелал ребятам побед не только на региональном и всероссийском уровнях, но и на мировом.

- Я рад, что чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит у нас традиционно. Для участников, это не только возможность показать свои умения, навыки, но и желание поделиться свои колоссальный опытом, — сказал Евгений Ковалев.

Программа чемпионата была насыщена и творческими номерами, выступал хор жестового пения «ЛУЧИКИ» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №3 Энгельса, Инклюзивный танцевальный коллектив — «Вдохновение» государственного автономного учреждения Саратовской области «Центра адаптации и реабилитации инвалидов», танцевальный ансамбль «Карусель» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 Саратова, региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно - патриотического воспитания, танцевальное объединение «Акварель» и «Восторг».

В рамках деловой программы состоялись мастер-классы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, также были проведены круглые столы.

Победители, занявшие первые места в ноябре представят Саратовский регион на IV Национальном чемпионате в Москве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет