2018-10-12T11:52:28+03:00
Общество

Саратовские предприятия задолжали за теплоснабжение более 20 млн рублей

В списке «Т Плюс» 35 предприятий-должников
Ольга Муравлёва
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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» сформировал перечень предприятий, которые не будут подключены к отоплению из-за долгов. Всего в списке 35 компаний, суммарно не оплативших более 20 млн рублей.

- Крупнейшими должниками стали «Саратовгорэлектротранс» — 3,9 млн рублей, ООО «Зодчий» — 2,6 млн рублей, саратовское «Банно-прачечное хозяйство» — 2 млн рублей и другие, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании.

По словам «Т Плюс», ограничения в подаче тепла — крайняя мера воздействия, которая соответствует нормам законодательства. Если должник не реагирует на извещения и не идет на досудебное урегулирование вопроса, энергетики в праве ее применить. Сейчас неплательщикам отправили письменные уведомления о возможных санкциях. В случае игнорирования — тепло в их помещения может не поступить.

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