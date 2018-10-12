Горящую саратовскую многоэтажку тушили 20 пожарных
Пришлось эвакуировать 40 человек
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В Саратове сегодня ночью, 12 октября, произошло возгорание в подвале девятиэтажного дома на Танкистов, 61.
- Из-за задымления пришлось эвакуировать 40 человек. Сложность тушения для пожарных была в том, что в горящем помещении находился высоковольтный кабель, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Пришлось отключать электричество. В результате никто не пострадал, огонь ликвидировали за полтора часа.
В ГУ МЧС «КП-Саратов» уточнили, что площадь пожара составила 10 кв. м.
На тушение выезжали 20 огнеборцев на шести машинах. Причина возгорания устанавливается.