Горящую саратовскую многоэтажку тушили 20 пожарных

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-12T11:03:43+03:00

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В Саратове сегодня ночью, 12 октября, произошло возгорание в подвале девятиэтажного дома на Танкистов, 61.

- Из-за задымления пришлось эвакуировать 40 человек. Сложность тушения для пожарных была в том, что в горящем помещении находился высоковольтный кабель, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Пришлось отключать электричество. В результате никто не пострадал, огонь ликвидировали за полтора часа.

В ГУ МЧС «КП-Саратов» уточнили, что площадь пожара составила 10 кв. м.

На тушение выезжали 20 огнеборцев на шести машинах. Причина возгорания устанавливается.