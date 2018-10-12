2018-10-12T10:39:39+03:00
Происшествия

Саратовец на деньги от украденного ноутбука купил мороженое и спиртное

Ему дали десять месяцев «строгача»
Ольга Муравлёва
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В Саратове осудили 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже ноутбука у матери собутыльника.

- Несколько дней подряд подсудимый пил с друзьями детства. Днем 30 августа он, будучи в гостях у своего знакомого в квартире на Астраханской улице, похитил у его 74-летней матери ноутбук, пока товарищ спал, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Похищенное вор сдал в ломбард, где ему дали за технику 9,7 тыс. рублей. На эти деньги он приобрел мороженое, выпечку и спиртное.

Во время суда злоумышленник признал свою вину. Ему назначили десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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