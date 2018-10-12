Саратовские школьники выступили на «Президентских спортивных играх»

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-12T10:49:09+03:00

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На Всероссийских спортивных играх 2018 года Саратовскую область представляли ученики 6–7 классов гимназии №1.

Финал соревнований проходил на живописном берегу черного моря в детском центре «Орленок».

Состязания проводились в разных спортивных дисциплинах, таких как баскетбол 3Х3, плавание, шашки и другие виды спорта. В общекомандном зачете наши ребята заняли 20 место из 84 субъектов страны.

Администрация Октябрьского района поздравляет и благодарит участников соревнований. Октябрьский район гордится победами учащихся и желает не останавливаться на достигнутых достижениях и покорять новые спортивные вершины.