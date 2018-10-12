2018-10-12T10:26:42+03:00
Общество

Прокуратура добилась выплаты зарплаты для 1,3 тыс. сотрудников завода «Контакт»

Рабочим предприятия погасили задолженность в 6 млн рублей
Тимур Гадеев
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Прокуратура Саратовской области завершила проверку соблюдения АО «НПП «Контакт» требований трудового законодательства.

Установлено, что предприятие «задолжало» 1 351 сотруднику заработную плату за сентябрь 2018 года в размере 6,1 млн рублей.

Для защиты прав трудящихся завода прокурор Ленинского района Саратова в отношении руководителя организации возбудил административное дело о невыплате в установленный срок заработной платы, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа.

Кроме того, прокурором в адрес руководителя АО «НПП «Контакт» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере оплаты труда.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по зарплате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

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