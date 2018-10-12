У саратовца в баре украли карту и похитили с нее 50 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-12T10:04:37+03:00

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В саратовскую полицию 10 октября пришел 35-летний мужчина и заявил, что двумя днями ранее в полдень у него в баре по улице Челюскинцев украли банковскую карту.

- Он узнал об этом, потому что на карту пришло сообщение о списании 50 тыс. рублей со счета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полицейские возбудили уголовное дело и на следующий день, 11 октября, задержали 28-летнего безработного парня. Парень ранее не привлекался.

Вор уже во всем сознался, то, что он украл, у него забрали. Теперь он под подпиской о невыезде ждет суда.