2018-10-12T10:04:37+03:00
Происшествия

У саратовца в баре украли карту и похитили с нее 50 тыс. рублей

Похищенное удалось вернуть
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В саратовскую полицию 10 октября пришел 35-летний мужчина и заявил, что двумя днями ранее в полдень у него в баре по улице Челюскинцев украли банковскую карту.

- Он узнал об этом, потому что на карту пришло сообщение о списании 50 тыс. рублей со счета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полицейские возбудили уголовное дело и на следующий день, 11 октября, задержали 28-летнего безработного парня. Парень ранее не привлекался.

Вор уже во всем сознался, то, что он украл, у него забрали. Теперь он под подпиской о невыезде ждет суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет