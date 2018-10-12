Саратовцев предупредили о невозможности проехать на автомобиле

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-12T10:52:50+03:00

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В Саратове коммунальщики будут заделывать ямы после работ на водопроводе и канализации. В связи с этим сегодня, 12 октября, на некоторых дорогах нельзя будет проехать на автомобиле.

- Будут перекрыты проезжие части по адресам: Первомайская, 25, Батавина, 13Б, 4-я Прокатная, 15, Зеленая Долина, 22, Мелиораторов, 9, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

В компании просят автолюбителей учесть эту информацию и заранее планировать свой маршрут в объезд этих участков.