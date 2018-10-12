На средства Саратовской области в этом году выписали 475 тыс. рецептов на льготные лекарства

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-12T16:03:57+03:00

Финансирование в этом году было увеличено на 20 млн рублей

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Сегодня губернатор Валерий Радаев заслушал отчет зампреда по социальной сфере Валентины Гречушкиной и министра здравоохранения Натальи Мазиной об исполнении поручения. Напомним, глава региона поставил задачу проанализировать положение дел по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан.

По словам министра, ситуацию по данному направлению можно охарактеризовать как достаточно стабильную, все возникающие вопросы решаются в оперативном порядке. В первую очередь, они касаются выявления новых случаев редких (орфанных), а также других заболеваний и, соответственно, роста числа получателей льготных лекарств. Среди других тем, что требуют постоянного внимания – закупка дорогостоящих препаратов для пациентов-льготников. Так, например, в области имеется больной, на лечение которого необходимо в год 30 млн рублей.

Наталья Мазина отметила, что для обеспечения лекарствами таких льготников принимаются различные меры: обеспечение пациентов препаратами в условиях дневных стационаров, перераспределение остатков денежных средств, взаимодействие с благотворительными фондами и другое. Также регион обращается за поддержкой в федеральный центр. Она проинформировала губернатора, что с 1 января 2019 года в соответствии с изменениями федерального законодательства пять орфанных (редких) заболеваний включены в высокозатратные нозологии, и закупки лекарственных препаратов для пациентов будут осуществляться централизованно Министерством здравоохранения РФ.

В этом году Саратовской области из бюджета РФ на обеспечение лекарствами федеральных льготников выделено 434 млн рублей. Выписано и обеспечено более 103 тыс. рецептов. По федеральной программе «семь высокозатратных нозологий» нужное лекарство получено по 16 199 рецептам.

Руководитель минздрава также доложила, что в регионе на особом контроле вопросы предоставления лекарств больным сахарным диабетом. Она подчеркнула, что меры по данным мероприятиям определены в отдельную группу по бюджету. В этом году выделено 325 млн руб региональных средств. Из-за роста количества больных финансирование в текущем году было увеличено на 20 млн рублей. Всего выписано и обеспечено 449 160 рецептов.

Для обеспечения пациентов с другими заболеваниями из областного бюджета в рамках нескольких программ выделено еще более 114 млн рублей.

В целом в этом году на региональные средства выписано рецептов — 475 291.

Губернатор перед руководителями поставил ряд задач. В частности, усилить контроль в сфере обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан: от первичного звена до специализированных клиник, рассмотреть возможность по увеличению финансирования данного направления из регионального бюджета в 2019 году, активнее работать с федеральным центром.

- Очень важно грамотно организовать все составляющие процесса предоставления лекарств больным людям. Это и подготовка документов, проведение конкурсов, закупка лекарств, которые так нужны пациентам. Здесь формальных подходов, равнодушия быть не должно. Речь идет о здоровье, — заявил глава региона Валерий Радаев.