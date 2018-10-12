В Мирном поселке отключили воду до ночи
Без воды остались 14 улиц
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В Мирном поселке Саратова сегодня, 12 октября, отключили воду на некоторых улицах.
- Ограничения коснулись улиц: Природная, Геологическая, Минеральная, Просечная, Раздольная, Участковая, Окольная, Новосибирская, Трудовая, Краснокутская, Балаковская, Дунайская, Коллективная, Танкистов, 102–124а, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Ориентировочно ресурс подадут в полночь. Как объяснили коммунальщики, такие меры пришлось принять для ликвидации повреждений.