2018-10-12T09:45:47+03:00
Происшествия

Опубликовано имя балаковского полицейского, напавшего на людей с битой и пистолетом

Осужденный на 3,9 лет колонии ударился в бега
Тимур Гадеев
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Саратовский областной следственный комитет опубликовал имя и фамилию балаковского полицейского, который избил битой мужчину и женщину, а затем выстрелил в пассажирку из пневматического пистолета.

Согласно сообщению «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области, им оказался инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Балаковское» Евгений Феоктистов.

Как мы уже писали, 12 августа 2017 года инспектор Феоктистов, проезжая по улице 30 лет Победы в Балакове, решил подзаработать извозом и подвести мужчину и ее спутницу, которые «голосовали» ему с обочины.

Из-за того, что водитель-полицейский не разрешил поставить пакеты с продуктами в салон автомобиля, между ним и пассажирами возник конфликт.

Тогда Феоктистов достал из багажника бейсбольную биту и два раза ударил женщину, а потом мужчину в область грудной клетки и живота.

Согласно материалам дела, полицейский причинил тяжкий вред здоровью, представляющий опасность для жизни.

Однако и этого оказалось мало: после избиения пары сотрудник полиции достал из автомобиля травматический пистолет и несколько раз выстрелил в женщину, угрожая ей убийством.

Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил полицейскому наказание в виде трех лет и девяти месяцев в колонии общего режима. Однако на оглашение приговора мужчина не явился и был объявлен в федеральный розыск.

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