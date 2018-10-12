2018-10-12T09:19:15+03:00
Происшествия

В Саратове и области за прошедшие два дня активизировались наркоманы

Правоохранители задержали пять человек
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове за 10–11 октября полицейские задержали пять человек, у которых при себе было наркотики общим весом почти 25 граммов.

10 октября в 17:55 полицейские проводили операцию «Мак — 2018», у дома №40 по 3-му Нефтяному проезду Саратова они задержали 22-летнего парня, жителя Звонаревки Марксовского района. Парень раньше не был судим. При осмотре у него нашли сверток с веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой 3,04 грамма.

- Задержанный пояснил, что купил наркотики через интернет для себя. Теперь в отношении него заведено уголовное дело за оборот в крупном размере, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Также 10 октября, в 21:25 балаковские правоохранители проводили ту же операцию «Мак — 2018» и задержали у дома №56 по Степной улице 37-летнюю рецидивистку. Она попалась на сбыте порошкообразного вещества, похожего на наркотик.

Согласно исследованию, это он и был — синтетическое средство массой четверть грамма. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело.

Другой балаковец в тот же вечер на проспекте Героев, 27 был задержан сотрудниками полиции. При осмотре рецидивиста, ранее судимого в основном за кражи, у него изъяли два свертка.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой чуть больше грамма, а это уже крупный размер.

Теперь мужчине грозит срок за незаконный оборот.

Вчера, 11 октября, в 15:30, на Волжском проезде, 1 в Энгельсе полицейские задержали двух парней — 27-летнего и 21-летнего.

Как отметили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области, при первом было четыре свертка в черной изоленте, внутри которых вещество, растительного происхождения. При втором находились десять свертков в красной изоленте. В них уже было вещество белого цвета — порошок.

Стражи порядка изъяли пакетики и отправили их на экспертизу, оказалось, что в кульках были наркотики массой 15,4 грамма.

Теперь парни задержаны и попали под статью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет