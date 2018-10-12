В Саратове и области за прошедшие два дня активизировались наркоманы

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-12T09:19:15+03:00

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В Саратове за 10–11 октября полицейские задержали пять человек, у которых при себе было наркотики общим весом почти 25 граммов.

10 октября в 17:55 полицейские проводили операцию «Мак — 2018», у дома №40 по 3-му Нефтяному проезду Саратова они задержали 22-летнего парня, жителя Звонаревки Марксовского района. Парень раньше не был судим. При осмотре у него нашли сверток с веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой 3,04 грамма.

- Задержанный пояснил, что купил наркотики через интернет для себя. Теперь в отношении него заведено уголовное дело за оборот в крупном размере, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Также 10 октября, в 21:25 балаковские правоохранители проводили ту же операцию «Мак — 2018» и задержали у дома №56 по Степной улице 37-летнюю рецидивистку. Она попалась на сбыте порошкообразного вещества, похожего на наркотик.

Согласно исследованию, это он и был — синтетическое средство массой четверть грамма. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело.

Другой балаковец в тот же вечер на проспекте Героев, 27 был задержан сотрудниками полиции. При осмотре рецидивиста, ранее судимого в основном за кражи, у него изъяли два свертка.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой чуть больше грамма, а это уже крупный размер.

Теперь мужчине грозит срок за незаконный оборот.

Вчера, 11 октября, в 15:30, на Волжском проезде, 1 в Энгельсе полицейские задержали двух парней — 27-летнего и 21-летнего.

Как отметили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области, при первом было четыре свертка в черной изоленте, внутри которых вещество, растительного происхождения. При втором находились десять свертков в красной изоленте. В них уже было вещество белого цвета — порошок.

Стражи порядка изъяли пакетики и отправили их на экспертизу, оказалось, что в кульках были наркотики массой 15,4 грамма.

Теперь парни задержаны и попали под статью.