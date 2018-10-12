2018-10-12T09:21:16+03:00
Общество

Строители стадиона «Авангард» в Саратове могут не уложиться в срок

Котельная и забор еще не готовы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото "Бизнес-вектор"Фото "Бизнес-вектор"
Изменить размер текста:

Реконструкция стадиона «Авангард» в Кировском районе Саратова задерживается. В этом убедились саратовские журналисты, посетив спортивный объект.

Ранее губернатор Валерий Радаев осмотрел стадион и остался недоволен темпами работ. Как писала «КП-Саратов», он заявил, что процесс идет слишком медленно, задействовано мало рабочих.

Сейчас на стадионе уложен газон. Продолжается асфальтирование дорожек и, по мнению корреспондента издания «Бизнес-вектор», вряд ли подрядчик сумеет завершить работы к 10 ноября.

Также до сих пор не возведено ограждение, кроме того, от котельной, которая должна появиться до конца октября, успели построить лишь стены.

СПРАВКА

Подрядчиком на стадионе выступает ЗАО «Сартехстройинвест». Эта фирма также строит школу в Солнечном-2 и темпы работ на объекте долгое время критикует председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Валерий Радаев остался недоволен ходом работ на стадионе «Авангард»

Он заявил, что там работает мало строителей и простаивает техника

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет