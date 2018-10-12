Строители стадиона «Авангард» в Саратове могут не уложиться в срок

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-12T09:21:16+03:00

Котельная и забор еще не готовы

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Реконструкция стадиона «Авангард» в Кировском районе Саратова задерживается. В этом убедились саратовские журналисты, посетив спортивный объект.

Ранее губернатор Валерий Радаев осмотрел стадион и остался недоволен темпами работ. Как писала «КП-Саратов», он заявил, что процесс идет слишком медленно, задействовано мало рабочих.

Сейчас на стадионе уложен газон. Продолжается асфальтирование дорожек и, по мнению корреспондента издания «Бизнес-вектор», вряд ли подрядчик сумеет завершить работы к 10 ноября.

Также до сих пор не возведено ограждение, кроме того, от котельной, которая должна появиться до конца октября, успели построить лишь стены.

СПРАВКА

Подрядчиком на стадионе выступает ЗАО «Сартехстройинвест». Эта фирма также строит школу в Солнечном-2 и темпы работ на объекте долгое время критикует председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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