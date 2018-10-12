В Энгельсе 17-летний парень отнял у девушки сумку

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-12T08:40:27+03:00

В ней находилась медкнижка, а также паспорт и iPhone 6

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В Энгельсе Саратовской области в 11 вечера 10 октября неизвестный около дома №31 по улице Мира вырвал сумку у 24-летней девушки.

- Там находилась медкнижка, а также паспорт и iPhone 6, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Потерпевшая пришла с заявлением только в восемь утра следующего дня и полицейские оперативно нашли преступника. Им оказался ранее не судимый 17-летний парень.

Теперь в отношении него возбуждено дело за грабеж. Несовершеннолетний под присмотром родителей.