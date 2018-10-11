2018-10-12T08:32:20+03:00
Общество

АО «Управление отходами» предоставит школам области уникальный биокомпост для высадки деревьев

Удобрение производят в энгельсском «Экотехнопарке»
Екатерина Семенова
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АО «Управление отходами» поддержало экологическую акцию, которая проходит в средней школе №9 Энгельса Саратовской области. Учащиеся совместно с учителями в течение двух недель облагораживают территорию школы, высаживая различные саженцы деревьев: каштаны, ивы, рябины, и другие. АО «Управление отходами» предоставило уникальный биокомпост для подкормки деревьев во время посадки.

- Спасибо компании, что помогли нашей акции состояться в полной мере. Будут сменяться поколения, а деревья, посаженные сегодня с прекрасным удобрением и добрыми руками учеников, будут продолжать расти, принося пользу окружающей среде! — поделилась впечатлениями учитель начальных классов Елена Алексеевна.

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В энгельсском «Экотехнопарке» работает единственный в России цех промышленного биокомпостирования древесины. В нем сотни тонн древесного опила перерабатываются в уникальное по своим свойствам полностью натуральное удобрение. Оно по праву считается лекарством для техногенно–нарушенных земель, восстанавливает плодородность почвы и всхожесть любых растений. Особенно эффективно можно использовать биокомпост как раз в городах при высадке деревьев и обустройстве клумб и газонов. Даже небольшие объемы биокомпоста способны вернуть плодородие самым запущенным городским земельным участкам.

В качестве сырья для производства биокомпоста используется древесный опил, поступающий из муниципальных районов области. Плановая мощность цеха биокомпостирования — 1 тыс. тонн в год. С началом работы Регионального оператора по обращению с ТКО существенно выросло количество сырья для производства биокомпоста. Однако сейчас участились случаи поступления опилов деревьев на энгельсский МПК, перемешанных с общим потоком коммунальных отходов. К сожалению, такие деревья использовать в производстве биокомпоста уже не получится. Поэтому еще раз напоминаем службам благоустройства, управляющим компаниям, что складывать древесные опилы в контейнеры с обычным мусором незаконно и не допустимо. Регоператор готов вывезти такие деревья по отдельной заявке и отдельным транспортом. Спиленные деревья не бесполезный мусор, а ценное сырье.

- Наш уникальный биокомпост позволяет саженцам деревьев приняться и расти быстрее, давая им весь необходимый комплекс полезных веществ. Пусть высаженные детьми деревья растут вместе со школьниками, на радость детям и их родителям, а мы поделимся биокомпостом со школами щедро и от всей души. Жители Заволжья знают цену дереву, как сложно вырастить его в степном краю. Зеленые зоны нужны нашим городам. Нам важно помогать в столь благородном деле, и наша компания будет продолжать поддерживать школьников в их начинаниях. Каждой школе готовы помочь биокомпостом для высадки деревьев, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

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Напомним, АО «Управление отходами» поддержало инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в продвижении принципов ответственного инвестирования, которые учитывают социальные и экологические аспекты инвестирования. Работа энгельсского «Экотехнопарка» и цеха биокомпостирования является наглядным примером того, как на благо общества работают «зеленые» инвестиции. Они позволяют гармонично сочетать экономический рост с минимизацией негативного воздействия на окружающую среду. Такие технологии обладают огромным социальным и экологическим эффектом. Практика развития «зеленых проектов» АО «Управление отходами» на территории Саратовской области будет продолжена.

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