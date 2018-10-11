2018-10-12T08:26:15+03:00
Общество

В Саратове госпитализировали подравшихся в православной гимназии девочек

Ученицы восьмого класса избили друг друга на перемене
Александр Уриевский
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Ученицы гимназии. Фото с сайта учебного учрежденияУченицы гимназии. Фото с сайта учебного учреждения
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Из Русской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского утром 8 октября госпитализированы в одну из больниц Саратова две ученицы восьмого класса 13 и 14 лет. Они получили травмы в драке друг с другом.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по предварительной информации, драка на территории учреждения началась после ссоры учениц.

Отделом полиции №1 в составе УМВД России по Саратову проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Одновременно то же самое ведет прокуратура Саратовской области.

- Во время перемены после первого урока в МОУ «Русская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» в результате возникшего конфликта две девочки — учащиеся восьмых классов — ударили друг друга, — рассказала председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая. Она добавила, что в учебном заведении администрация организовала свою проверку инцидента.

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