Страховая компания отказалась выплачивать автовладельцу компенсацию по ОСАГО

11 Окт. 16:42 2018-10-12T08:22:22+03:00

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В Саратовский областной суд поступили материалы дела по невыплате страховой компенсации по ОСАГО.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, рассмотрение дела состоялось 9 октября.

Как было установлено, в феврале 2018 года автомобиль попал в ДТП, и страховая компания должна была выплатить возмещение по ОСАГО. Владелец обратился с заявлением к страховщикам, согласно законодательству в течение 20 дней ему должны были выдать направление на ремонт, а восстановить автомобиль — за 30 дней.

Направление было выдано, но станция техобслуживания отказалась принять машину, сославшись на загруженность и невозможность выполнения работ в срок.

После этого гражданин потребовал от страховой компании выплатить компенсацию, но получил отказ и предложение отремонтировать машину в другой организации.

Владелец не согласился и обратился в Кировский районный суд, который удовлетворил его требования. Страховая компания обжаловала решение, но Саратовский областной суд встал на сторону автовладельца.