Депутат Саратовской гордумы организовала встречу пенсионеров с писателем-краеведом
Участники поблагодарили организатора и отметили, что такие встречи пробуждают светлые чувства и гордость за свой край
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Депутат Саратовской городской думы Светлана Глухова организовала мероприятие в библиотеке №37. Там состоялась презентация книги Владимира Вардугина «Шестидесятые» об истории саратовского края.
Героем встречи стал сам писатель-краевед, создавший много произведений, повествующих о жизни и творчестве наших прославленных земляков. Одна из его книг рассказывает о судьбе народной певицы Лидии Руслановой.
Участники мероприятия поблагодарили организатора — депутата Светлану Глухову. Они отметили, что такие встречи пробуждают светлые чувства и гордость за свой край.