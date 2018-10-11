2018-10-11T16:19:42+03:00
Общество

Депутат Саратовской гордумы организовала встречу пенсионеров с писателем-краеведом

Участники поблагодарили организатора и отметили, что такие встречи пробуждают светлые чувства и гордость за свой край
Ольга Муравлёва
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Депутат Саратовской городской думы Светлана Глухова организовала мероприятие в библиотеке №37. Там состоялась презентация книги Владимира Вардугина «Шестидесятые» об истории саратовского края.

Героем встречи стал сам писатель-краевед, создавший много произведений, повествующих о жизни и творчестве наших прославленных земляков. Одна из его книг рассказывает о судьбе народной певицы Лидии Руслановой.

Участники мероприятия поблагодарили организатора — депутата Светлану Глухову. Они отметили, что такие встречи пробуждают светлые чувства и гордость за свой край.

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