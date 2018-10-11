2018-10-11T16:26:40+03:00
Общество

В Саратовской области выберут «Лучших из лучших»

Номинантом премии может стать любой человек
Екатерина Семенова
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Виктория Бородянская и Елена МашинскаяВиктория Бородянская и Елена МашинскаяФото: Екатерина Семенова
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В «КП-Саратов» рассказали о премии «Лучшие из лучших».

Директор регионального центра по развитию бизнеса Елена Машинская сообщила, что идея создания награды возникла у нее вместе с Дмитрием Семеновым — председателем ассоциации по развитию туризма Саратовской области «Поволжье».

- Мы посетили очень много разных мероприятий, знакомились с огромным количеством интересных людей и решили рассказать о самых уникальных личностях, — сказала Елена Машинская.

Отличие проекта от других в том, что они обычно отраслевые, то есть привязаны к профессиональной деятельности. «Лучшие из лучших» объединяют представителей самых разных сфер.

Первый конкурс был проведен в 2017 году и сразу получил поддержку — как от правительства, так и от представителей бизнеса.

- Участником может стать абсолютно любой человек или организация. Например, в 2018 году среди номинантов есть даже дети, — сообщила Елена Машинская.

Она пояснила, что предложить кандидатуру может сам человек, или же кто-то его выдвинет. Участие бесплатное, но номинант действительно должен быть выдающимся в какой-то сфере деятельности, потому что первоначально эксперты премии проводят отбор.

- Мы поддержали проект, потому что абсолютно все участники способствуют популяризации области, — заявила Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму.

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