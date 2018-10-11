Села вышли в интернет: «Ростелеком» построил оптику в приграничных районах Саратовской области

11 Окт. 16:11 2018-10-11T16:24:13+03:00

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«Ростелеком» завершил первый этап создания инфраструктуры связи для сельских лечебных учреждений Саратовской области. В этом году компания построила полторы тысячи километров оптических линий и организовала доступ в интернет для 69 больниц и амбулаторий. Теперь врачи могут использовать современные цифровые сервисы для оказания качественной медицинской помощи.

- Оптические линии для медучреждений в 29 районах области мы построили за три месяца. Это очень короткий срок с учетом объема работ, — рассказал директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Моисеев. — Доступ к интернету получили больницы даже в отдаленных селах, некоторые из них расположены на границе региона. Строительным бригадам приходилось приспосабливаться к разнообразию рельефа и специфике грунта: к болотистой местности правобережья в Татищевском районе и к скалистым породам Хвалынского.

Одну из самых длинных трасс — 32 км — компания построила для подключения сельской врачебной амбулатории в селе Куриловка Новоузенского района. Там врачи уже провели первую дистанционную видеоконсультацию.

- Один из наших пациентов после операции на сосудах сердца находится под наблюдением специалистов областного кардиологического центра. Вместо поездки в Саратов на плановый прием больной пришел к нам. Мы отправили коллегам результаты лабораторных исследований и ЭКГ. Специалисты диспансера пообщались с пациентом онлайн и дали рекомендации. Связь отличная, все слышно и видно!, — сказал врач общей практики куриловской врачебной амбулатории Сергей Субботин.

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На основе созданной «Ростелекомом» инфраструктуры доступ к цифровым услугам могут получить и другие учреждения региона. Интернет и видеонаблюдение уже подключила средняя школа села Куриловка.

Учителя продемонстрировали возможности современных цифровых сервисов губернатору Саратовской области Валерию Радаеву. Руководитель региона посетил урок по современному искусству, который старшеклассники Куриловки проводили по видеосвязи со школой Новоузенска.

- Благодаря современным информационным технологиям сельские школьники наравне с городскими могут учиться и готовиться к ЕГЭ. По протяженности построенных в этом году оптических линий связи регион вошел в число лидеров. Огромное спасибо команде «Ростелекома» за развитие цифровых технологий в наших отдаленных поселках. Для жителей районов это новые возможности и новый уровень оказания услуг в здравоохранении и образовании, — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Подключение сельских медицинских учреждений области к интернету продолжится. В этом году «Ростелеком» планирует построить более 350 км оптических линий связи и обеспечить доступом в интернет еще десять организаций здравоохранения.