2018-10-11T16:11:28+03:00
Общество

Минстрой разработал документы для выделения участков инвесторам-застройщикам

Они направлены в прокуратуру и правительство области
Екатерина Семенова
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Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области официально прокомментировало ситуацию с предоставлением земельных участков инвесторам, которые занимаются достройкой проблемных домов.

Таким образом, ведомство отреагировало на публикацию «КП-Саратов» от 10 октября: «В Саратовской области достройка проблемных домов оказалась под угрозой».

Как сообщает министерство, на рассмотрение правительства области внесены проекты нормативных актов, которыми будут регулировать условия предоставления участков.

- Проекты в установленный срок, 5 октября 2018 года, направлены на согласование в прокуратуру Саратовской области. До принятия пакета документов на территории региона действует ранее утвержденная процедура выделения земельных участков инвесторам, взявшим на себя обязательства по достройке проблемных объектов, — сообщили в минстрое.

Напомним, прокуратура области внесла представление министру строительства и ЖКХ с требованием устранить нарушения законодательства.

В Саратовской области с 2017 года введены в эксплуатацию 15 многоквартирных домов. Сейчас продолжается строительство девяти проблемных объектов, решается вопрос предоставления квартир дольщикам еще двух проблемных домов.

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