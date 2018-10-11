В Балакове осужден и объявлен в федеральный розыск действующий сотрудник полиции

11 Окт. 15:50 2018-10-11T15:58:03+03:00

Он избил битой и расстрелял из пистолета мужчину и женщину

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В Балакове завершился суд над 34-летним сотрудником полиции МУ МВД России «Балаковское», осужденным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также за угрозу убийства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 12 августа 2017 года Евгений, проезжая по улице 30 лет Победы в Балакове, остановился около мужчины и женщины, которые приняли его за такси и пытались остановить автомобиль.

После того, как сотрудник полиции вышел из машины и стал с ними ругаться, Евгений достал из багажника бейсбольную биту и два раза ударил женщину, а потом мужчину в область грудной клетки и живота.

Согласно материалам дела, полицейский причинил тяжкий вред здоровью, представляющий опасность для жизни.

Однако и этого оказалось мало: после избиения пары сотрудник полиции достал из автомобиля травматический пистолет и несколько раз выстрелил в женщину, угрожая ей убийством.

Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил полицейскому наказание в виде трех лет и девяти месяцев в колонии общего режима.

На оглашение приговора мужчина не явился и был объявлен в федеральный розыск.