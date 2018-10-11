2018-10-11T15:45:08+03:00
Общество

Саратовский гордеп помог детям с госпитализацией

Николай Островский направил двух детей в больницы
Ольга Муравлёва
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Депутат Саратовской гордумы, главврач Областного клинического центра комбустиологии Николай Островский провел выездной прием граждан.

К народному избраннику обратились родители трехлетней девочки, попросившие помочь в организации обследования в связи с врожденной патологией глаз. Во время разговора и был решен вопрос с госпитализацией. Девочку направили в Клинику глазных болезней СГМУ.

Также помощь нужна была 12-летнему подростку с пневмонией. Сложность с госпитализацией возникла потому, что семья мальчика недавно переехала. В итоге было принято оперативное решение о госпитализации в ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница».

Еще одними обратившимися стала семья, столкнувшаяся с проблемой перевода ребенка из одного детсада в другой в связи с переездом. Депутат пообещал решить этот вопрос и сообщить родителям о результате.

- Являясь общественным деятелем и в первую очередь врачом, мне приходится сталкиваться с разными проблемами граждан, особенно по части здоровья и оказания своевременной медицинской помощи. Я очень рад, что в силах помогать людям, но особенно для меня важно помогать детям, - по завершению приема отметил Николай Островский.

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