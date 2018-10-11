Иномарка протаранила трамвай в Саратове
Встали вагоны четырех маршрутов
Иномарка врезалась в трамвай. Фото соцсетей
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В Саратове встали трамваи четырех маршрутов.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, не ходят вагоны №№3, 9, 10, 11.
В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» отмечают, что «тройки» следуют только от 6-й Дачной, но с увеличенным интервалом. Вагоны №№9 и 10 идут от Детского парка, а 11-е разворачиваются на Осипова и возвращаются в Солнечный.
Известно, что на улице Вавилова автомобиль Kia врезался в трамвай №3.
Движение общественного транспорта стоит более полутора часов.